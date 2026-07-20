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صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه

صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه، تنازع و اختلافات سیاسی، فراز‌هایی از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در فضای مجازی پرتکرار و پربازدید شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۰۹:۳۰
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برچسب ها: پیام رهبری ، بازتاب خبری ، فضای مجازی ، کاربران شبکه های اجتماعی
 