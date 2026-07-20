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درمراسمی از خدمات علی علایی قدردانی و محمد فتحی به عنوان فرماندارجدید سلماس معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی از خدمات علی علایی تقدیر و محمد فتحی به عنوان فرماندار شهرستان سلماس معرفی شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در این مراسم گفت: تدابیر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، رشادتها و جانفشانیهای نیروهای مسلح و حضور متحد و منسجم مردم در صحنه به همراه پشتبانی دولت از مردم و نیروهای مسلح، از مولفههای اساسی پیروزی در جنگ رمضان بوده و این سرمایه بینظیر اجتماعی که در طول بیش از چهار ماه گذشته و در تجمعات شبانه به دست آمده با همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود.
رسول مقابلی در جلسه تکریم و معارفه فرماندار سلماس با اشاره به تأکیدات مقام عالی استان در بحث سرمایهگذاری و مدیریت فرابخشی در گستره استان، افزود: علیرغم محدودیتهایی که بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و پیامدهای منفی آن به وجود آمد، در توسعه آذربایجانغربی خللی ایجاد نشده است.