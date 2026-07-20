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مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از فعالیت ۵۵ هزار عضو جوان در برنامههای این جمعیت خبر داد و گفت: عملکرد این نیروها بر تقویت طرحهای محلهمحور متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: این جوانان در قالب ۲۴۸ کانون فعال سازماندهی شده و در کنار ۱۰ تیم سحر در مناطق مختلف استان مشغول ارائه خدمات داوطلبانه هستند.
وی با قدردانی از تلاش اعضای جوانان و کارکنان این حوزه بیان کرد: پایه حرکت و پویایی سازمان جوانی است و اعضای جوانان همواره در اجرای برنامهها پیشقدم بودهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اردبیل با تأکید بر اهمیت جذب و ساماندهی اعضای جوان ادامه داد: باید حرکت منسجمتری برای جذب نیروهای جوان انجام شود تا از ظرفیت آنان در طرحهای بشردوستانه و عامالمنفعه بهره بیشتر ببریم.
آقایی همچنین خواستار برنامهریزی دقیق برای افزایش جذب اعضا شد و افزود: ورود جوانان به برنامههای محلهمحور، بهویژه در حوزه آموزشهای امداد و کمکهای اولیه، میتواند نقش مؤثری در ارتقای تابآوری اجتماعی داشته باشد.
سیدعلی حجتی، معاون امور جوانان هلال احمر اردبیل هم در این جلسه گفت: برنامههای توانافزایی، پیشگیری از اعتیاد، اجرای طرح رویش، دوره آموزش طرح یاس، برنامههای اوقات فراغت، فراخوان عضویت و فعالیت کانونهای جوانان از جمله محورهای اصلی فعالیت این معاونت است.
حضور ۵۵ هزار جوان هلالاحمر در طرحهای محلهمحور، فرصت بینظیری برای نهادینهسازی فرهنگ امداد و کمکهای اولیه در سطح جامعه است. این نیروها با آموزشهای تخصصی و فعالیت در کانونهای محلی، میتوانند در زمان وقوع حوادث و بحرانها، به عنوان اولین پاسخدهندگان در محلات خود ایفای نقش کنند و به کاهش آسیبها و افزایش سرعت امدادرسانی کمک نمایند. همچنین، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این جوانان، به تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات کمک میکند.