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در پی حملات دشمن و آسیبدیدن دو پل ارتباطی میان رودان و میناب، رفتوآمد مردم در این مسیر همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مسعود محمدی، خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان، در گزارشی از سفر ۴۸۰ کیلومتری از جنوب استان کرمان به هرمزگان، به پلهای ارتباطی میان رودان و میناب پرداخت که در جریان تجاوز هوایی دشمن آسیب دیدهاند.
این دو پل، مسیر ارتباطی میان دو شهرستان رودان و میناب هستند، اما با وجود آسیبهای واردشده، جریان رفتوآمد و زندگی مردم متوقف نشده است.
در ادامه این گزارش، حالوهوای مردم میناب روایت میشود؛ شهری که در گرمای طاقتفرسای بالای ۵۰ درجه، همچنان داغدار دانشآموزان جانباخته مدرسه شجره طیبه است؛ حادثهای تلخ که داغ آن بر دل خانوادهها و مردم این شهرستان باقی مانده است.
با وجود این اندوه سنگین، مردم میناب بر امید به آینده و ادامه زندگی تأکید دارند و میگویند دشمن نخواهد توانست با حمله و ایجاد خسارت، در اراده و همبستگی مردم خللی ایجاد کند.
مردم میناب همچنین با تأکید بر علاقه و تعلق خود به سرزمینشان، وحدت و همدلی را مهمترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدها و تجاوز دشمن میدانند.
گزارش مسعود محمدی، خبرنگار اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان، روایتی است از شهری که با وجود داغ سنگین و آسیبهای واردشده، همچنان ایستاده است، شهری که زندگی در آن ادامه دارد و مردمش بر وحدت، همدلی و ایستادگی تأکید میکنند.