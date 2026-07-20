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تیم ملی هاکی زیر ۱۷ سال پسران جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در مسابقات هاکی ۵ قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا، عازم کشور عمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم ملی هاکی زیر ۱۷ سال پسران جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در مسابقات هاکی ۵ قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا، عازم کشور عمان شد.
در ترکیب تیم ملی اعزامی، پنج نماینده از استان آذربایجانغربی حضور دارند که نشاندهنده ظرفیت و جایگاه این استان در رشته هاکی است.
در بخش بازیکنان، علیرضا تقیتاش، محمدحسین سلمانزاده، مهدی گلستان و محمد پویا به عنوان چهار ورزشکار شایسته استان، تیم ملی کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند.
همچنین وحید ابراهیمی، از مربیان توانمند استان آذربایجانغربی، به عنوان مربی تیم ملی هاکی زیر ۱۷ سال ایران در این مسابقات حضور دارد.
مسابقات هاکی ۵ قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا با حضور برترین تیمهای قاره در کشور عمان برگزار میشود و تیم ملی ایران با بهرهمندی از پنج نماینده آذربایجانغربی، برای کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی در این رقابتها به میدان خواهد رفت.