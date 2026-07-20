حضور پرشور مردم در میدان و‌پرچم داری رمز اتحاد و پیروزی ملت ایران بر دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه شهرستان‌های استان اصفهان با تجمع شبانه در میدان‌ها و خیابان‌ها نشان داده‌اند که پشت نظام انقلاب و رهبری هستند.

رمز پیروزی و شکست دشمنان از ابتدای جنگ رمضان حضور مردم، پرچم داری و اتحادی است که به واسطه رها نکردن میدان در ایران اسلامی شکل گرفته است.

حضور مردم در سراسر استان اصفهان بنا به فرمایش مقام معظم رهبری کم رنگ نشده و تمام اقشار مردم با میدانداری و پرچم گردانی نشان داده‌اند که جان بر کف تحت امر ولی فقیه خود هستند.

همین حضور مردم در میدان است که به دشمن اجازه نداده تا کنون به اهداف خود برسد.

مردم همیشه در صحنه می‌گویند که تا زمانی که رهبر انقلاب دستور فرماید در میدان حاضر هستند و پشت نیرو‌های مسلح و ولایت فقیه را خالی نخواهند کرد.