\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06f4\u06f4 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631 \u062d\u0644\u0647 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n