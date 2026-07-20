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در آستانهی پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه بیرجند از طرح نوسازی سالنهای این دانشگاه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه و همزمان با اجرای رویکرد تحولگرا در مدیریت کلان دانشگاه مبنی بر ارتقای کیفی فضاهای کالبدی، تجهیزات آموزشی و تقویت هویت بصری محیطهای علمی، عملیات بازطراحی، بهسازی و تجهیز ۸ سالن اصلی و همایشی دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
این طرح جامع، با رویکرد «کیفیتمحوری»، گامی مهم برای ایجاد زیرساختهایی در تراز استانداردهای بینالمللی است تا این مراکز، بستری پویا برای میزبانی از رویدادهای ملی، نشستهای تخصصی و فعالیتهای فرهنگی دانشجویان فراهم آورند.