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بررسی آمار عرضههای روزانه بورس انرژی ایران در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۲۴ هزار و ۴۰۱ تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری برای عرضه برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس امارها در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۲۴ هزار و ۴۰۱ تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری برای عرضه برنامهریزی شده است که تمامی آن مربوط به رینگ داخلی بوده و در این روز عرضهای در رینگ بینالملل ثبت نشده است.
در بازار برق نیز مجموع عرضهها به ۶۶ میلیون و ۹۶۰ هزار کیلوواتساعت رسید که تمام آن در تابلوی برق عادی عرضه خواهد شد. همچنین در این روز، عرضهای در تابلوهای برق سبز و برق آزاد انجام نمیشود.