تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه و اوکراین با کسب عناوین اول تا هفتم جدول به همراه چین میزبان راهی مرحله نهایی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ گروه مردان که از ۲۰ خرداد آغاز شده بود، بامداد امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) پس از برگزاری ۱۰۸ مسابقه به پایان رسید. در پایان این بازی‌ها تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین با کسب عناوین اول تا هفتم جدول به همراه چین میزبان راهی مرحله نهایی در نینگبو شدند. مرحله نهایی طی روز‌های ۷ تا ۱۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

همچنین تیم‌های بلغارستان، برزیل، فرانسه، صربستان، آلمان، بلژیک، ایران، آرژانتین، کوبا و کانادا با کسب رتبه‌های هشتم تا هفدهم به کار خود در لیگ ملت‌ها پایان دادند و کانادا نیز از این رقابت‌ها سقوط کرد. بر خلاف همیشه این بار برزیل و فرانسه جزو غایبان بزرگ مرحله نهایی می‌شوند و به جای این دو قدرت قدیمی، دو تیم تازه وارد و شگفتی ساز ترکیه و اوکراین میهمانان جدید دور نهایی به شمار می‌روند.

مرحله نهایی این مسابقات از ۷ تا ۱۱ مردادماه در نینگبو چین برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران هم با هدایت روبرتو پیاتزا از ۱۲ مسابقه دور مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال با ۳ پیروزی و ۹ شکست و قرار گرفتن در رتبه چهاردهم مسابقات ۱۸ تیمی به کار خود پایان داد.

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی به شرح زیر است:

چین - ژاپن

ایتالیا - آمریکا

لهستان - اوکراین

اسلوونی - ترکیه

جدول لیگ ملت‌ها در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

۱- ژاپن ۱۲ برد و ۳۰ امتیاز

۲- لهستان ۱۰ برد و ۲۹ امتیاز

۳- اسلوونی ۱۰ برد و ۲۶ امتیاز

۴- ایتالیا ۸ برد و ۲۶ امتیاز

۵- آمریکا ۸ برد و ۲۵ امتیاز

۶- ترکیه ۸ برد و ۲۲ امتیاز

۷- اوکراین ۷ برد و ۲۳ امتیاز

۸- بلغارستان ۷ برد و ۲۰ امتیاز

۹- برزیل ۷ برد و ۱۹ امتیاز

۱۰- فرانسه ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۱۱- صربستان ۵ برد و ۱۶ امتیاز

۱۲- آلمان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۱۳- بلژیک ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۱۴- ایران ۳ برد و ۱۱ امتیاز

۱۵- آرژانتین ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۶- کوبا ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۷- کانادا یک برد و ۱۰ امتیاز