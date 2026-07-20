به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرماندار باروق گفت: اردوی گروه جهادی پیشگامان سلامت به همت بنیاد علوی با همکاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان باروق برای ارائه خدمات رایگان درمانی روز‌های ۲۸ و ۲۹ در این شهرستان برگزار می‌شود.

مریم مسرت اضافه کرد: این اردوی در مدرسه شبانه‌روزی شهدای باروق با هدف ارائه خدمات رایگان سلامت و ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه برای دهک‌های یک تا چهار برگزار می‌شود.

فرماندار باروق گفت: در این اردو دندانپزشکی و پزشک عمومی حضور دارند و خدمات مامایی، روان‌شناسی، غربالگری و پایش سلامت به همت بنیاد علوی انجام می‌شود..