پخش زنده
امروز: -
برای بیش از ۱۱۰ هزار بیمار خاص و سخت درمان در استان اصفهان بیش از ۴.۶ همت از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، بیش از ۴۵ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش بیمه سلامت دانست و گفت: حدود ۳۳ میلیون نفر از این بیمه شدگان به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند.
علی جمشیدیان افزود: در استان اصفهان هم از حدود دو میلیون بیمه شده بیمه سلامت، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر هم بیمه شده رایگان هستند.