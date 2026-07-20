به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، بیش از ۴۵ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش بیمه سلامت دانست و گفت: حدود ۳۳ میلیون نفر از این بیمه شدگان به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

علی جمشیدیان افزود: در استان اصفهان هم از حدود دو میلیون بیمه شده بیمه سلامت، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر هم بیمه شده رایگان هستند.