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اتحاد، رمز پیروزی

مردم در صد و چهل و یکمین شب از اجتماعات شبانه خود ضمن حمایت از نیرو‌های مسلح و خونخواهی امام شهید، از راز و رمز پیروزی گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۰۹:۲۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، حمایت از ایران ، اتحاد ، وحدت
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