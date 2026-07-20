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شعرخوانی عاشورایی شاعران و طنزپردازان با عنوان رندان تشنه لب، عصر امروز در حوزه هنری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با شعرخوانی برای آقای شهید ایران و با اجرای سعید بیابانکی، شاعر و طنزپرداز، همراه است.
در این مراسم، جمعی از چهرههای شعر و طنز از جمله حاجعلی انسانی، ناصر فیض، امید مهدینژاد، عباس احمدی، میلاد عرفانپور، سیدمحمد ساداتاخوی، حسن ملکان، محمدرضا طهماسبی، ملیحه رجایی، فاطمه فهیمی، محمد سلامی و علیاکبر مدرسزاده حضور دارند و به شعرخوانی میپردازند.
این مراسم امروز دوشنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۸ در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.