در ۱۴۱ قرار شبانه، مردم اسلامشهر با حضور گسترده در میادین و خیابان‌ها، با فریاد‌هایی حماسی، پیمان خود را برای تداوم مسیر مقاومت در پی شهادت رهبر انقلاب تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلامشهر در شب ۱۴۱، شاهد تجمعی باشکوه بود که در آن اقشار مختلف مردم، با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید، حضور یافتند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، حضور در میدان را تنها راه پاسخ به تهدیدات دشمن عنوان کرده و تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، انگیزه‌ای مضاعف برای اتحاد و انسجام ملی در مسیر پیروزی نهایی است. حاضرین در این تجمع، تداوم حضور در سنگر خیابان را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های خارجی دانستند.