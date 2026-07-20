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کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان از امروز دوشنبه تا اواخر هفته ابری با بارشهای پراکنده باران پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز دوشنبه تا اواخر هفته ابری با بارشهای پراکنده باران پیش بینی میشود.
نوروزیان با اشاره به اینکه امروز دوشنبه در اکثر مناطق استان بارش باران همراه با کاهش نسبی دما را خواهیم داشت افزود: فردا سه شنبه بارشها با پراکندگی بیشتر در سطح استان تداوم دارد.
وی گفت: از چهارشنبه تا جمعه بارشها غالبا در دامنهها و ارتفاعات غربی استان پیش بینی میشود و سایر مناطق استان آسمان صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.
به گفته نوروزیان دریا تا فردا مواج است برای فعالیتهایی دریایی مناسب نیست.