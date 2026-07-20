\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0635\u062f \u0648 \u0686\u0647\u0644 \u0648 \u06cc\u06a9\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062e\u0631\u0648\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062e\u0648\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0632 \u0648 \u0631\u0645\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\n