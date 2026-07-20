تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه، میزبان عرضه ۴۷۴ هزار و ۳۴۷ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۶۲ هزار و ۴۶۱ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۳۱ هزار و ۵۷۰ تن سیمان، ۶۸ هزار و ۶۴۱ تن قیر، ۵۲ هزار تن کلینکر و ۱۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی می‌شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۱۵۸ هزار و ۶۵ تن محصول شامل ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ تن مقاطع فولادی و ۳ هزار و ۲۶۵ تن مس است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۰ هزار و ۶۷۴ تن محصول شامل ۱۵ هزار و ۷۴۴ تن مواد پلیمری، ۸ هزار و ۴۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی، ۲ هزار و ۶۶۳ تن روغن و ۶۰۰ تن قیر روی میز فروش می‌رود.

در تالار فرعی هم ۱۵ هزار و ۶۷۴ تن روی، فولاد، مواد پلیمری، فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

۷ هزار و ۴۷۳ تن محصول شامل ۶ هزار تن آلومینیوم، یک هزار و ۱۲۱ تن تیشو و ۳۵۲ تن مواد پلیمری هم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.