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مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان کرمان از وقوع آتشسوزی در بخشهایی از مراتع بخش کوهساران و سوختن حدود ۱۲ هکتار از منابع طبیعی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،نژادخالقی با اشاره به وقوع آتشسوزی در مراتع روستاهای این منطقه، از مردم خواست در صورت حضور در طبیعت و روشن کردن آتش، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
وی با هشدار درباره افزایش آتشسوزیها در منابع طبیعی افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی، علاوه بر تخریب محیط زیست، در سالهای آینده میتواند موجب افزایش گرد و غبار و بروز مشکلات زیستمحیطی شود.