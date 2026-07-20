به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،نژادخالقی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مراتع روستا‌های این منطقه، از مردم خواست در صورت حضور در طبیعت و روشن کردن آتش، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

وی با هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی‌ها در منابع طبیعی افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی، علاوه بر تخریب محیط زیست، در سال‌های آینده می‌تواند موجب افزایش گرد و غبار و بروز مشکلات زیست‌محیطی شود.