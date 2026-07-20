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استاندار قم از آغاز آسفالتریزی باند فرودگاه قم تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: عملیات زیرسازی باند این فرودگاه تا پاییز امسال به اتمام خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در ادامه پیگیریهای مربوط به تکمیل طرح فرودگاه قم، در نشست با مسئولان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور، روند طراحی ترمینال و هماهنگیهای اجرایی این پروژه را بررسی کرد.
اکبر بهنامجو با اشاره به پیشرفت بخش باند فرودگاه گفت: عملیات آسفالتریزی باند تا دو هفته آینده آغاز میشود و زیرسازی آن نیز تا پاییز امسال به پایان خواهد رسید.
در این نشست، آخرین وضعیت طراحی ترمینال فرودگاه نیز بررسی و بر تسریع در نهاییسازی طرح تأکید شد. پس از تکمیل طراحی، برآورد هزینهها و آغاز عملیات اجرایی ترمینال در دستور کار قرار میگیرد و پیشبینی میشود عملیات ساخت آن طی دو ماه آینده، با احتمال آغاز در هفته دولت، آغاز شود.
طرح فرودگاه قم که پس از سالها توقف دوباره در مسیر تکمیل قرار گرفته است، با بهرهبرداری، نقش مهمی در توسعه حملونقل هوایی، تسهیل سفر زائران و رونق گردشگری و تجارت استان خواهد داشت.