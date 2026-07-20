نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت به املش رفت و با جمعی از فعالان فرهنگی این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان املش، ضمن تکریم مجاهدت‌های خاموش افسران جبهه نرم، با اعلام حمایت تمام‌قد از جریان‌های خودجوش مردمی، گفت: کار فرهنگی، فعالیتی پیامبرگونه است که باید در لایه‌های عمیق جامعه جاری شود.

آیت الله رسول فلاحتی با تأکید بر لزوم خودجوش بودن فعالیت‌های فرهنگی، گفت: کار فرهنگی، کار بخشنامه‌ای و اداری نیست؛ این کار با روح مردم سروکار دارد، پس شما منتظر مسئولان نمانید و اجازه ندهید کاغذبازی‌های اداری، مانع خلاقیت و سرعت عمل شما شود، از دل محلات، مساجد و خانواده‌ها، جریان‌سازی کنید، هر جا که باشید همان‌جا سنگر شماست.

امام جمعه رشت در ادامه، مسئله‌ی حجاب را ستون و هویت دینی و اجتماعی ما دانست و گفت: حجاب، ضامن سلامت خانواده و جامعه است و فعالان فرهنگی باید با رویکردی ایجابی و عالمانه از این حریم ارزشمند پاسداری کنند.

وی با اشاره به ضرورت همراه کردن مردم، گفت: مردم، تشنه‌ی حقیقت‌اند؛ اگر با زبان نرم، با منطق قوی و با رفتاری متواضعانه وارد شوید، مردم همراه شما خواهند بود، رمز پیروزیِ شما در کار فرهنگی، ارتباطِ قلبی با مردم است، خودتان را برای آینده‌ای که در دست شماست آماده کنید؛ چرا که آینده، متعلق به کسانی است که دانا، صبور و اهل عمل‌اند.