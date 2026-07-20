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رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از دو واحد تولیدی در بجنورد بازدید و در جریان روند فعالیت و ابعاد مختلف مشکلات مربوطه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الإسلام براتی زاده در جریان بازدید با اشاره به روند بررسیها و پیگیریهای دستگاه قضایی در راستای رفع مشکلات و موانع فراروی واحد تولیدی کاشی سمنگان و سبک سازان شرق در جریان روند فعالیت و ابعاد مختلف مشکلات مربوطه قرار گرفت.
مقام عالی قضایی استان گفت: قطعا بازدیدهای میدانی به حل و فصل بهتر مشکلات واحدهای تولیدی کمک میکنند و با تداوم این حضور و تقویت سازوکارهای مدیریتی و نظارتی میتوان به توسعه دامنه فعالیت تولیدکنندگان امیدوار بود.
وی خاطرنشان کرد: باور راسخ داریم که پشتیبانی از واحدهای تولیدی باعث خدمت به کشور و استان و تسهیل موجبات اشتغال تعدادی از جوانان این مرز و بوم و در نتیجه به کاهش جرائم و حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی و حقوقی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: دستگاه قضایی در حل مشکلات و رفع موانع تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی نقش و کارکردی تسهیل گرانه دارد و قطعا در جهت حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی از تمامی ظرفیتها استفاده خواهیم کرد.
این دو واحد تولیدی در حوزه اخذ تسهیلات و خلع ید با مشکلاتی مواجه بودند که مقرر شد طی اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان ابعاد مختلف آن با حضور مدیران دستگاههای ذیربط بررسی شود.