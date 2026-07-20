مردم شهرستان ملارد در ۱۴۱ قرار شبانه، همزمان با برگزاری مراسم عزاداری حضرت رقیه (س)، با حضور گسترده در خیابان‌ها، اتحاد و همبستگی خود را به رخ دشمنان کشاندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان ملارد در شب ۱۴۱، با تلفیقی از باورهای ایمانی و بصیرت انقلابی، در کنار عزاداری حضرت رقیه (س)، تجمعی حماسی را در خیابان‌های شهر برگزار کردند. حاضران در این اجتماع با شعارهای مقاومت، پیام اتحاد و انسجام ملی را به گوش دشمنان رساندند و تداوم حضور در میدان را رمز پیروزی و شکست توطئه‌ها دانستند.