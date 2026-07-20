مدیرعامل انجمن اهدای عضو کرمانشاه گفت:اعضای بانوی ۵۱ ساله کرمانشاهی، پس از تایید مرگ مغزی وی، به هفت بیمار نیازمند به پیوند عضو اهدا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حسن مرادی افزود: خانواده مرحومه «شهلا غلامی‌نیا» که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد و پس از تایید نهایی مرگ مغزی، رضایت خود را برای اهدای اعضای وی اعلام کردند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو کرمانشاه افزود: همچنین ۵۳ مورد از نسوج و بافت‌های قابل پیوند نیز برای درمان سایر بیماران اهدا شد که این امر نشان‌دهنده اوج ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی این خانواده بزرگوار است.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو کرمانشاه گفت: هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به سامانه پیامکی 3432 یا وب‌سایت رسمی اهدای عضو و وارد کردن کد ملی، نسبت به دریافت کارت اهدای عضو یا ثبت‌نام به عنوان سفیر اهدای عضو اقدام نمایند.