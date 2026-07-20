سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: روز گذشته بار مصرف برق زیاد بود و مصرف مشترکین به دلیل گرمای شدید، افزایش پیدا کرد، تجهیزات ما نیز در این شرایط در معرض گرمای شدید قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

مجید حسن‌نژاد در خصوص قطعی چندساعته برق در مشهد اظهار کرد:در این شرایط گروههای عملیاتی و پاسخگوی تلفنی و سیستم مخابراتی خود را بسیج کرده و تغییری در خاموشی‌های دوساعته ایجاد کردیم که صبح روز گذشته نیز این تغییر برنامه را به مشترکین اعلام کردیم.

وی افزود:میزان خاموشی همان دو ساعت است و تنها جابه‌جایی در ساعت خاموشی‌ها اتفاق افتاده، با همین دو ساعت می‌توانیم مصرف برق را مدیریت کنیم، دیگر خاموشی چند ساعته نخواهیم داشت، اما از مردم می‌خواهیم با ما همکاری کنند.

حسن نژاد ادامه داد:امروز و فردا پیک گرما داریم که با این تغییرات، وضعیت را مدیریت می‌کنیم تا مانند دو شب گذشته خاموشی‌های ما بیش از دو ساعت نشود.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص قطعی‌های برق چند ساعته شب گذشته عنوان کرد: این قطعی‌ها به دلیل افزایش بار، گرمای شدید و رزمایشهایی بود که مجبور شدیم روی پست‌های فوق توزیع انجام دهیم، بنابراین میزان خاموشی ما بیشتر شد، اما با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم، خاموشی‌ها همان دو ساعت خواهد بود.