مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو از بازطراحی تارنمای اداره کل تجهیزات پزشکی در قالب هفتمین هفته پویش «نبض تحول دیجیتال» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهبود تجربه کاربری، تسهیل دسترسی به خدمات و یکپارچه‌سازی خدمات دیجیتال انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید کاظمی با اشاره به سابقه فعالیت این تارنما اظهار کرد: تارنمای imed.ir سال‌ها به‌عنوان درگاه اصلی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد استفاده فعالان این حوزه قرار داشته است، اما با گسترش سامانه‌های الکترونیکی، افزایش تنوع خدمات و تغییر نیاز‌های کاربران، بازنگری اساسی در ساختار و تجربه کاربری آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در نسخه جدید، ضمن حفظ تمامی خدمات پیشین، ساختار صفحات به‌طور کامل بازطراحی شده تا کاربران بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری به خدمات، اخبار و اطلاعات تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی دسترسی پیدا کنند. همچنین طراحی جدید با الهام از هویت بصری سامانه‌های سازمان غذا و دارو، محیطی یکپارچه، مدرن و کاربرپسند را برای مخاطبان فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو، طراحی واکنش‌گرا (Responsive) برای استفاده آسان در تلفن همراه و تبلت، دسترسی سریع‌تر به خدمات، بهبود ساختار اطلاع‌رسانی، افزایش خوانایی محتوا و سازمان‌دهی بهتر منو‌ها و بخش‌های مختلف را از مهم‌ترین قابلیت‌های نسخه جدید این تارنما برشمرد.

کاظمی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال تنها به راه‌اندازی سامانه‌های جدید محدود نمی‌شود، گفت: ارتقای تجربه کاربران در استفاده از خدمات موجود نیز بخش مهمی از این فرآیند است. بر همین اساس، بازطراحی تارنمای imed.ir با هدف ساده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر شدن دسترسی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی به خدمات، اطلاعات و اخبار تخصصی انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازطراحی تارنمای اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی صرفاً یک تغییر ظاهری نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر استانداردسازی تجربه کاربری، یکپارچه‌سازی خدمات دیجیتال و ارتقای کیفیت تعامل کاربران با سامانه‌های این اداره کل به شمار می‌رود.