کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر در ارتفاعات به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر در برخی مناطق با رشد ابر و رگبار پراکنده باران

آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر در برخی مناطق با رشد ابر و رگبار پراکنده باران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط مرکزی استان افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

او افزود: امروز افزایش باد‌های جنوب غربی در دریا پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: دریا صبح نسبتاً آرام و در ساعات بعدازظهر بویژه در تنگه هرمز متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: این شرایط جوی و دریایی روز سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، در طول روز کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه بویژه در سواحل و مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.