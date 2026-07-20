

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ نجفی گفت: این طرح با حضور جمعی از مسئولان استانی و مشارکت یگان‌های انتظامی، پلیس‌های تخصصی و گشت‌های رضویون بسیج اجرا شد.

وی افزود: شناسایی و پاکسازی نقاط جرم‌خیز، پاتوق‌های مجرمان و مناطق آلوده و برخورد قاطع با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود آرامش و امنیت جامعه را مختل می‌کنند، از اهداف اجرای این طرح است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول، با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نجفی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده با جدیت ادامه خواهد داشت.