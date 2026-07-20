شهروندان رباط کریم در صد و چهل و یکمین قرار شبانه، اتحاد، انسجام و پیروی از منویات رهبری در سنگر خیابان را عامل تثبیت پیروزی و سبب ناامیدی دشمن شکست خورده دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم رباط کریم در ۱۴۱ قرار شبانه خود با تداوم حضور در خیابان‌ها، بر لزوم پیروی از منویات رهبری و همبستگی ملی تأکید کردند. حاضران در این اجتماع، تداوم حضور ملت ایران در سنگر خیابان را رمز پیروزی و عامل ناامیدی دشمن عنوان کردند. همچنین شرکت‌کنندگان در این تجمع، به نیرو‌های مسلح اطمینان دادند که همچنان پا به پای آنان در سنگر خیابان خواهند ماند.