بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۹ تیر ۱۴۰۵) با ادامه ثبات در بخش سیمان و افزایش قیمت در برخی محصولات میلگرد و تیرآهن همراه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار سیمان در مقایسه با روز گذشته تغییری نداشته و نرخ‌ها در همان سطوح قبلی باقی مانده است.

بر این اساس، سیمان پاکتی تهران(عمده) با قیمت ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان نیز با نرخ ۲۸۹ هزار تومان عرضه شده است.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند.

در مقابل، بازار مقاطع فولادی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرد و برخی محصولات با رشد قیمت همراه شدند به طوری که میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با افزایش ۵۰۰ تومانی به قیمت ۶۸ هزار و ۸۰۷ تومان رسید، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با رشد هزار و ۵۰۰ تومانی، ۶۵ هزار و ۵۹۶ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین میلگرد ۸ آجدار A۳ ظفربناب با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۶۸ هزار و ۵۳۲ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان نیز با رشد هزار تومانی با قیمت ۶۸ هزار و ۸۰۷ تومان عرضه شد.

در این میان، میلگرد ۱۰ ساده A۱ نوین متین بدون تغییر نسبت به سایر محصولات، با نرخ ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان به فروش می‌رسد.

بازار تیرآهن نیز امروز با افزایش قیمت در چند محصول همراه بود. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با رشد ۳ هزار تومانی به ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با افزایش ۵۰۰ تومانی، ۷۴ هزار و ۹۵۴ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۴ فایکو با افزایش ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، با قیمت ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان در بازار عرضه می‌شود.