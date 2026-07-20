

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس هیات کونگ فو و ورزش‌های رزمی مازندران از برگزاری مسابقات کونگفو پرتوآ نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور در بابل خبر داد و گفت: پیکار‌های کونگ فو پرتوآ نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور هشتم و نهم مردادماه به میزبانی شهرستان بابل برگزار می‌شود.



مرتضی عابدی افزود: این دوره از رقابت‌ها در ۲ رده سنی نونهالان متولدین نهم مرداد ۹۳ تا ۸ مرداد ۹۸ و در رده نوجوانان متولدین ۹ مرداد ۹۰ تا ۹ مرداد ۹۳ برگزار می‌شود



او با بیان اینکه سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی محل اسکان و برگزاری مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور خواهد بود، گفت: هیات‌های استانی موظف هستند اسامی نهایی نفرات و اوزان دقیق را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه چهارم مردادماه در سامانه رسمی فدراسیون به نشانی www.ikmaf.ir ثبت کنند.

رئیس هیات کونگ فو و ورزش‌های رزمی مازندران افزود: قرعه‌کشی اوزان، ساعت ۲۱ هشتم مردادماه در محل پذیرش برگزار می‌شود.