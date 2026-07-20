تاریخ ادبیات ایران، تصحیح معیار العقول، مقدمه اخلاق ناصری، مختاری‌نامه، تاریخ اصفهان، رساله تصوف در ایران و تصحیح التفهیم‌لصناعه التنجیم، گوشه‌ای از آثار ارزنده‌ استاد همایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه عظیمی‌فرد، پژوهشگر حوزۀ زبان فارسی، با اشاره به جایگاه علمی و ادبی استاد جلال‌الدین همایی گفت: جلال‌الدین همایی، ادیب، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و تاریخ‌نگار برجسته، دی‌ماه سال ۱۲۷۸ در اصفهان و در خانواده‌ای اهل علم و ادب متولد شد و نیای او، همای شیرازی، از شاعران و عارفان نامدار دوره ناصری بود.

عظیمی‌فرد افزود: همایی آموزش‌های مقدماتی زبان فارسی و عربی را نزد پدر و مادر خود فراگرفت و سپس نزدیک به ۲۰ سال در مدرسه نیماورد اصفهان از محضر استادانی همچون آقا سیدمهدی درچه‌ای و حاج‌آقا رحیم ارباب بهره برد و در علوم مختلف به تبحر رسید.

عظیمی‌فرد با بیان اینکه همایی از چهره‌های جامع‌الاطراف فرهنگ ایران است، تصریح کرد: او علاوه بر ادبیات، در تاریخ، نجوم و علوم قدیم نیز صاحب‌نظر بود. نگارش یکی از مجلدات لغت‌نامه دهخدا و تصحیح کتاب ارزشمند التفهیم لأوائل صناعة التنجیم اثر ابوریحان بیرونی، از مهم‌ترین خدمات علمی اوست.

این پژوهشگر گفت: استاد همایی از آخرین نمایندگان نسلی بود که هم بر علوم سنتی حوزه‌ای تسلط داشت و هم با روش‌های جدید تحقیق دانشگاهی آشنا بود.

این کارشناس ادامه داد: استاد همایی شاگردان برجسته‌ای همچون دکتر محمد معین و دکتر مهدی محقق تربیت کرد و نقش مهمی در پرورش نسل جدید پژوهشگران و ادیبان ایران داشت.

عظیمی فرد گفت: آثاری که این استاد فرزانه تصحیح کرده است، صرفاً تصحیح یک متن کلاسیک و کهن نیست؛ زیرا ایشان با مقدمه‌های مفصل و تعلیقات پربار، نه‌تنها مخاطب را در درک و دریافت صحیح متن یاری می‌کنند بلکه درباره‌ نویسنده متن، رویکرد فکری او و شرایط حاکم بر یک دوره از تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران، اطلاعات معتبری به خواننده‌ی اثر می‌دهند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این استاد نامدار گفت: جلال‌الدین همایی در کنار جایگاه علمی، انسانی فروتن، ساده‌زیست، سخت‌کوش و اهل عرفان بود و بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه، تحقیق و نگارش می‌کرد.

استاد جلال‌الدین همایی که در شعر با تخلص «سنا» به معنای روشنایی خورشید شناخته می‌شد، سرانجام تیرماه سال ۱۳۵۹ درگذشت و در آرامستان تاریخی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. وی از آخرین نسل دانشمندان جامع‌الاطراف ایران بود که آثار و خدمات علمی و ادبی او همچنان از منابع ارزشمند پژوهشگران و خودش از چهره‌های ماندگار ادب‌پژوهی ایران است.