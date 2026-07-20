رئیس سازمان امور دانشجویان از پیش‌بینی بسته‌ای از حمایت‌های بیمه‌ای، مالی و رفاهی برای دانشجویان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: این دانشجویان از بیمه حوادث ، وام ضروری، خدمات خوابگاهی و تغذیه بهره‌مند می‌شوند و برای پرداخت وام‌های ضروری نیز هیچ محدودیت بودجه‌ای وجود ندارد.

دانشجویان آسیب‌دیده جنگ از بیمه ، وام ضروری و خدمات رفاهی برخوردار می‌شوند

دانشجویان آسیب‌دیده جنگ از بیمه ، وام ضروری و خدمات رفاهی برخوردار می‌شوند



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سعید حبیبا درباره حمایت از دانشجویان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: بخشی از حمایت‌ها از طریق بیمه حوادث دانشجویان انجام می‌شود. همه دانشجویان تحت پوشش این بیمه قرار دارند و در صورت بروز حادثه، از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: دانشجویانی که در این حملات به شهادت رسیده‌اند، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند و دانشجویانی که مجروح یا جانباز شده‌اند نیز از خدمات این بنیاد برخوردار خواهند شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: به دانشگاه‌ها نیز ابلاغ شده است که همه امکانات لازم را در اختیار این دانشجویان قرار دهند؛ از جمله در نظر نگرفتن سنوات، ارائه خدمات خوابگاهی، تغذیه و سایر حمایت‌های رفاهی، تا دانشجویان و خانواده‌های آنان با کمترین دغدغه به امور خود رسیدگی کنند.

حبیبا با اشاره به آمار شهدای دانشگاهی گفت: تاکنون در حملات اخیر بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی به شهادت رسیده‌اند، البته این آمار با تکمیل اطلاعات ممکن است تغییر کند.

وی درباره حمایت‌های مالی نیز گفت: صندوق رفاه دانشجویان وام ضروری را برای دانشجویانی که با مشکلات خاص مواجه می‌شوند، پرداخت می‌کند. این وام می‌تواند برای هزینه‌های درمان، بستری در بیمارستان، زایمان و همچنین خسارت‌های ناشی از جنگ مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: دانشجویان متقاضی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه کنند و از این بابت هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد.

حبیبا افزود: پرداخت وام‌های ضروری همواره در اولویت صندوق رفاه قرار دارد و مواردی مانند زایمان، بیماری‌های خاص و آسیب‌های ناشی از جنگ جزو مصادیق این وام هستند و تا هر میزان که تقاضا وجود داشته باشد، منابع مورد نیاز برای پرداخت آنها تامین خواهد شد.