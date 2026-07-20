نماینده ولی فقیه در گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان املش گفت: امروز کشور ما در جنگی تمام عیار قرار دارد و وحدت کلمه تنها نسخه شفابخش برای عبور از این پیچ‌های تاریخی است.

وحدت کلمه، نسخه شفابخش و رمز عبور از پیچ‌های تاریخی

وحدت کلمه، نسخه شفابخش و رمز عبور از پیچ‌های تاریخی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله فلاحتی، در سفر به شهرستان املش در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور یافت.

وی در این جلسه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام در تمام سطوح حاکمیتی، گفت: امروز کشور در یک جنگ تمام‌عیار شناختی قرار دارد و در چنین شرایطی، وحدت کلمه، تنها نسخه شفابخش و رمز عبور از پیچ‌های تاریخی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به فضای تعاملی موجود در استان، گفت: خوشبختانه امروز شاهد یک هم‌افزایی بی‌نظیر و وحدت عملی میان استاندار و فرمانداران هستیم و این یکپارچگی در میان مسئولان، سرمایه بزرگی است که باید آن را حفظ کرد.

آیت الله فلاحتی با تجلیل از بصیرت مردم گیلان، بیان کرد: حضور حماسی مردم در این شب‌ها در خیابان‌ها، یک بیعت ایمانی است، این مردم برای خونخواهی امام شهید و در تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر معظم انقلاب، سینه سپر کرده‌اند، وفاداری ملت به نظام، ریشه در عمق اعتقاداتشان دارد و همین پیوند ناگسستنی است که تمام توطئه‌های دشمن را در نطفه خفه می‌کند.