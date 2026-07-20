به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: طی سه ماهه امسال، ۲۴ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان تحت عملیات لکه‌گیری قرار گرفت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مهدی میقانی با اشاره به حجم عملیات اجرایی، خاطرنشان کرد: برای اجرای لکه‌گیری و روکش آسفالت تقویتی، ۱۴ هزار و ۵۱۰ تن آسفالت مصرف شده که نشان‌دهنده تلاش مستمر راهداران برای نگهداری و ارتقای کیفیت محور‌های مواصلاتی استان است.

وی افزود: اجرای این اقدامات در راستای حفظ سرمایه‌های ملی، افزایش عمر مفید راه‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای ایمنی سفر‌ها انجام می‌شود.