در بسته روایت بیست و هشتم تیرماه تصاویری از مراسم بزرگداشت رهبرشهید انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همچنین در این بسته برپایی موکب مردم اصفهان در قم، عهد و پیمان بانوان تیران و کرونی با ولایت فقیه، تجمع‌های شبانه مردم سمیرم، اصفهان و تیران وکرون و برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت بههمت بانوان روستای خیرآباد روایت شده است.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.