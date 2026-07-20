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امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج که تاریخ ودیعهگذاری آنان تا ۳۰ آذر۱۳۸۶ میباشد فراهم شده تا از امروز دوشنبه ۲۹ تیر، متقاضیان بتوانند در سامانه «حج من» اعلام آمادگی خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه بهصورت سراسری در سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir آغاز شده و تا به امروز حدود ۵۰ هزار نفر متقاضیان برای ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کردهاند.
در روزهای گذشته از این مرحله، اولویت ثبت اعلام آمادگی ابتدا صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.
از روز شنبه ۲۷ تیرماه اولویت برای دارندگان قبوض تا ۳۰ مهر ماه نیز بازگشایی شد و از امروز بیست و نهم تیر، اولویتهای جدید نیز میتوانند ثبت اعلام آمادگی کنند. این ظرفیت جدید صرفا برای استانهایی بازگشایی میشود که دارای ظرفیت خالی میباشد. برای اولویتهای قبلی نیز پیامک اطلاعرسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد.
از سایر اولویتها نیز مطابق جدول زمانبندی، از طریق اطلاعیههای بعدی دعوت خواهد شد. تاکید میشود متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به بهروزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.
پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابیهای پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایشهای مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد.
پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبتنام شامل انجام پیش ثبتنام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نامنویسی و پرداخت هزینههای مربوط، براساس برنامه زمانبندی و اطلاعیههای بعدی سازمان حج و زیارت، به اطلاع متقاضیان می رسد.