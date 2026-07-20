هوای کلانشهر مشهد امروز در بیست و نهمین روز تیرماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار گرفت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۲ نشانگر هوای ناسالم است، ضمن آنکه این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با رقم ۱۳۰ گویای وضعیت هشدار و شرایط ناسالم است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

سعید محمودی افزود:هم اکنون کیفیت هوای تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد در شرایط ناسالم و آلوده قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.