پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر مشهد امروز در بیست و نهمین روز تیرماه با افزایش حجم آلایندهها در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار گرفت.
سعید محمودی افزود:هم اکنون کیفیت هوای تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد در شرایط ناسالم و آلوده قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.
محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.