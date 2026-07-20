فرمانده انتظامی کهنوج گفت: تعداد ۹ کارگاه به علت، عدم رعایت ضوابط و مقررات و خرید و فروش اموال مسروقه پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی کهنوج گفت: در اجرای طرح ساماندهی و نظم بخشی بر کارگاه های خرید و فروش ضایعات ، از ۳۶ کارگاه ضایعاتی بازدید شد.



وی افزود: در نهایت تعداد ۹ کارگاه به علت، عدم رعایت ضوابط و مقررات و خرید و فروش اموال مسروقه پلمب شدند.



فرمانده انتظامی کهنوج گفت: مقدار قابل توجهی انواع سیم و کابل برق و مقادیری لوازم سرقتی دیگر کشف، ۲ نفر خریدار اموال مسروقه و یک نفر سارق نیز دستگیر شد.