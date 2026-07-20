به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سالاری فرد با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه fce.niopdc.ir و ثبت درخواست، برای دریافت کارت سوخت شخصی خود به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند.

به گفته مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان ، پیش از این کارت‌های سوخت به‌صورت متمرکز تولید و از طریق پست ارسال می‌شد و فرآیند دریافت آن بین ۱۵ تا ۲۰ روز و گاهی تا یک ماه زمان می‌برد، اما اکنون با راه‌اندازی دستگاه‌های صدور آنی، کارت‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت تولید و آماده تحویل می‌شوند.

دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در شهرستان‌های جیرفت، کهنوج، فهرج، سیرجان، زرند، شهربابک و بم فعال هستند و فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت را سرعت بخشیده‌اند.

همچنین با راه‌اندازی دستگاه‌های صدور یک‌روزه در نواحی مختلف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان، امکان تسریع در صدور کارت سوخت شخصی خودرو‌ها فراهم شده است.

در حال حاضر حدود یک‌هزار کارت سوخت آماده تحویل در نواحی شرکت قرار دارد و از افرادی که پیش‌تر برای دریافت کارت سوخت ثبت‌نام کرده‌اند، درخواست شده است در اسرع وقت برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.