مردم شهرستان قدس در ۱۴۱ قرار شبانه خود با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین شهر، بر ضرورت اتحاد و انسجام ملی به عنوان کلید پیروزی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان قدس در شب ۱۴۱ به اوج رسید. اقشار مختلف مردم این شهرستان با حضور فعال در میادین، همبستگی خود را با محوریت ولایت ابراز داشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع حماسی، «اتحاد و مقاومت» را رمز اصلی شکست دشمنان عنوان کرده و تأکید کردند که حضور آگاهانه مردم در صحنه، بزرگ‌ترین پاسخ به تهدیدات خارجی است. حاضرین در این مراسم بر این باورند که انسجام ملی، تضمین‌کننده استقلال و عزت کشور در مسیر مقاومت است.