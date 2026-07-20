به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هیئت حیدری درب فین کاشان با مشارکت در توسعه بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تأمین هزینه اجرای این طرح، زمینه افزایش ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه را فراهم کرد.

حاج حسن ستوده رئیس هیئت درب فین کاشان گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه و وسعت بخش آی سی یو از ۲۵۰ متر به ۳۷۵ متر ارتقاء یافته و هشت تخت اضافه شده است