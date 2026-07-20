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با کمک چهار میلیاردتومانی خیران سلامت ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان از ۲۵۰ به ۳۷۵ مترمربع افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هیئت حیدری درب فین کاشان با مشارکت در توسعه بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تأمین هزینه اجرای این طرح، زمینه افزایش ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه را فراهم کرد.
حاج حسن ستوده رئیس هیئت درب فین کاشان گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه و وسعت بخش آی سی یو از ۲۵۰ متر به ۳۷۵ متر ارتقاء یافته و هشت تخت اضافه شده است