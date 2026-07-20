در پی گزارش مردمی، در بازرسی از یک منزل مسکونی ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز که با عنوان جعلی عصاره زعفران نگهداری و عرضه می‌شد، در شهرستان آران و بیدگل کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر عرضه رنگ غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی آران و بیدگل، گروه‌های بازرسی بهداشت محیط و اداره حقوقی شبکه بهداشت و درمان با هماهنگی و دستور مقام قضایی به محل اعزام شدند.

محسن قمصری افزود: در این بازرسی، حدود ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز که با عنوان جعلی «عصاره زعفران» نگهداری و عرضه می‌شد، توقیف و جمع‌آوری شد.

وی گفت: بررسی‌ها نشان داد این فرآورده‌ها با درج جعلی نشان استاندارد و سیب سلامت، بدون امکان استعلام اصالت، همچنین بدون درج نشانی محل تولید و شماره تماس، تولید و توزیع شده بود که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از شهروندان خواست گزارش تخلفات حوزه سلامت را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.