پخش زنده
امروز: -
در پی گزارش مردمی، در بازرسی از یک منزل مسکونی ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز که با عنوان جعلی عصاره زعفران نگهداری و عرضه میشد، در شهرستان آران و بیدگل کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر عرضه رنگ غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی آران و بیدگل، گروههای بازرسی بهداشت محیط و اداره حقوقی شبکه بهداشت و درمان با هماهنگی و دستور مقام قضایی به محل اعزام شدند.
محسن قمصری افزود: در این بازرسی، حدود ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز که با عنوان جعلی «عصاره زعفران» نگهداری و عرضه میشد، توقیف و جمعآوری شد.
وی گفت: بررسیها نشان داد این فرآوردهها با درج جعلی نشان استاندارد و سیب سلامت، بدون امکان استعلام اصالت، همچنین بدون درج نشانی محل تولید و شماره تماس، تولید و توزیع شده بود که میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از شهروندان خواست گزارش تخلفات حوزه سلامت را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.