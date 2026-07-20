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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری، آغازگر فصل جدیدی از احیا و بازآفرینی بم و فرصتی برای تبدیل این شهر به الگوی ملی حفاظت از میراث جهانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، علیاصغر ذاکریهرندی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بم با اشاره به جایگاه ممتاز این شهر در عرصه ملی و جهانی اظهار کرد: بم به واسطه ثبت جهانی ارگ تاریخی، از جایگاهی ویژه برخوردار است و همه دستگاههای مسئول باید با نگاهی فرابخشی و همافزا برای ارتقای جایگاه این شهر و صیانت از میراث ارزشمند آن تلاش کنند.
وی از برگزاری نخستین همایش ملی بازآفرینی شهری در دیماه به میزبانی بم خبر داد و افزود: این همایش با حضور وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود و با توجه به بازتاب ملی و بینالمللی آن، باید به فرصتی برای آغاز تحولی بنیادین در فرآیند بازآفرینی شهری و معرفی ظرفیتهای بم تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به تجربه بازسازی بم پس از زلزله گفت: بازآفرینی تابآور این شهر یکی از دشوارترین تجربههای بازسازی در خاورمیانه بود که با مشارکت مردم و تلاش دستگاههای مختلف محقق شد و امروز نیز حفظ، احیا و صیانت از این میراث جهانی نیازمند مسئولیتپذیری و همکاری همه نهادهای مرتبط است.
ذاکریهرندی با انتقاد از برخی نارساییهای موجود در سیمای شهری بم اظهار داشت: آشفتگی بصری، وجود معابر خاکی، ضعف در مبلمان شهری و ساختوسازهای نامتناسب در مجاورت آثار تاریخی، با شأن یک شهر ثبت جهانی همخوانی ندارد و رفع این مشکلات باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.
وی بر رعایت دقیق ضوابط فنی در ساختوسازهای پیرامون آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: میراث فرهنگی و شهرداری باید با نظارت مؤثر، از حریم و حرمت آثار تاریخی صیانت کرده و در صدور مجوزهای ساختمانی با حساسیت بیشتری عمل کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین مدیریت آبهای سطحی و بهرهگیری از آبهای مازاد برای توسعه فضای سبز، گلخانهها و بخش کشاورزی را از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار و اشتغال دانست و خواستار برنامهریزی جدی شهرداری در این زمینه شد.
وی آزادسازی و ساماندهی اراضی پیرامون ارگ بم را از دیگر اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و بر همکاری نزدیک شهرداری، ادارهکل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی برای تهاتر اراضی و حفاظت از عرصههای تاریخی تأکید کرد.
ذاکریهرندی خطاب به مسئولان میراث فرهنگی گفت: بم را باید با نگاه جهانی مدیریت کرد؛ پذیرش کاستیها و تلاش مسئولانه برای حفاظت از این میراث ارزشمند، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین از شهردار بم خواست با بهرهگیری از مشاوران متخصص در حوزه میراث فرهنگی و معماری، ساماندهی سیما و منظر شهری، ارتقای مبلمان شهری، توسعه فضای سبز، بهبود خدمات شهری و فرهنگسازی عمومی را با جدیت در دستور کار قرار دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تشکیل کارگروه ویژه برای آمادهسازی شهر پیش از برگزاری همایش ملی بازآفرینی، مستندسازی اقدامات، شناسایی و رفع نقاط ضعف و ایجاد تغییرات محسوس در چهره شهر را ضروری دانست و تأکید کرد: بم باید به الگوی ملی بازآفرینی شهری و حفاظت از میراث جهانی تبدیل شود و شایسته جایگاه «میراث جهانی» باشد.
وی در پایان با تأکید بر همافزایی فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، حفظ، احیا و ماندگار ساختن تمدن کهن بم و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است؛ مسئولیتی که تحقق آن نیازمند همکاری و عزم جدی همه دستگاههای اجرایی خواهد بود.