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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام نظارت بر زنجیره آرد و نان، ارتقای کیفیت آرد، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای تقویت امنیت غذایی و تنظیم بازار استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،قباد شعبانی در نشست کارگروه آرد و نان و همچنین جلسه تنظیم بازار استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه آرد و نان، اظهار کرد: نظام نظارت بر حوزه آرد و نان باید از شیوههای سنتی فاصله گرفته و بر پایه نظارت هوشمند و دادهمحور استوار شود و در این مسیر بهرهگیری از ظرفیت سامانههای نظارتی، نقش مؤثری در افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مردم خواهد داشت.
وی با تأکید بر بررسی تخصصی مسائل مرتبط با کیفیت آرد افزود: تمامی موضوعات مربوط به کیفیت آرد باید در جلسات کارشناسی با حضور دستگاههای مسئول بررسی و تصمیمات مبتنی بر مستندات فنی اتخاذ شود تا زمینه ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، توسعه مصرف نان کامل را از سیاستهای مهم حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دبیرخانه نان کامل باید بازدیدهای مستمر از نانواییهای عرضهکننده این محصول را در دستور کار قرار داده و نتایج ارزیابیهای بهداشتی، شیمیایی و میکروبی را به صورت مستند در جلسات کارگروه ارائه کند.
شعبانی همچنین با اشاره به گزارش فرمانداران شهرستانهای استان درباره کیفیت آرد، خواستار بررسی فوری این موارد شد و گفت: دستگاههای متولی باید با رصد مستمر وضعیت تأمین آرد، بررسی کیفیت گندم، اصلاح فرآیندهای توزیع و رفع مشکلات احتمالی، گزارش اقدامات انجامشده را در جلسات آینده ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ساماندهی نحوه عرضه نان و دریافت هزینه اقلام جانبی از جمله کنجد و نایلون تأکید کرد و اظهار داشت: هرگونه تصمیم در این زمینه باید بر پایه بررسیهای کارشناسی، مستندات فنی و رعایت کامل حقوق مصرفکنندگان اتخاذ شود.
شعبانی سپس در ادامه جلسه تنظیم بازار با اشاره به روند پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران، پیگیری مستمر این موضوع از طریق مکاتبه و رایزنی با دستگاههای ملی باید تا زمان پرداخت کامل مطالبات ادامه یابد و استانداری نیز گزارشهای لازم را برای تسریع در این روند به مراجع ذیربط ارسال خواهد کرد.
وی حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را از ارکان امنیت غذایی کشور دانست و افزود: پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، نقش مهمی در حفظ انگیزه تولید و پایداری زنجیره تأمین محصولات اساسی دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به روند خرید چغندر قند در استان، از وضعیت مناسب خرید این محصول ابراز رضایت و از تلاش دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط در این بخش قدردانی کرد.
شعبانی در ادامه، با تأکید بر تسریع فرآیند نمونهبرداری و کنترلهای آزمایشگاهی در حوزه مواد غذایی، دستور تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیههای مرتبط و دانشگاه علوم پزشکی را صادر کرد تا ضمن بررسی میدانی روند نمونهبرداری، موانع موجود شناسایی و راهکارهای لازم برای کاهش زمان انجام آزمایشها و تسریع در پاسخدهی ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت آرد و نان، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم مطلوب بازار، نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، از مهمترین اولویتهای مدیریت اقتصادی استان است، خاطرنشان کرد: هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی، لازمه تحقق امنیت غذایی، ثبات بازار و افزایش رضایتمندی عمومی در استان کرمانشاه است.