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برای اجرای طرحهای آبی خاکی ازجمله اجرای شبکه آبیاری بارانی تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۵ ساله در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار وجمعی از مسئولان بویین میاندشت در دیدار با اهالی روستای هزارجریب وقائم آباد گفت: شبکه آبرسانی روستا هزار جریب هم اصلاح شده وتنها ۳۵۰ متر از آن باقی مانده است که تلاش میشود با تعامل دهیاری وآب وفاضلاب شهرستان مقدار باقی مانده نیز اجرا شود تا دیگر شاهد شکستگی ویا هدر رفت آب نباشیم.
محمود درویشی در خصوص کمبود سهمیه آرد نانواییها، قطعی وکمبود شدید آب و ساماندهی خیابانها و مشکلات ترافیکی روستای قائم آباد نیز افزود: سهمیه آرد نانوائیهای روستا بازنگری و اگر نیاز باشد سهیمه آرد افزایش مییابد.
محموددرویشی برای رفع بی آبی روستا هم سه راهکار ارائه کرد و گفت: یا باید چاه حمام قدیمی روستا که بدون استفاده هست مرمت و لایروبی و به شبکه آب روستا متصل شود و یا یک حلقه چاه کشاورزی در اختیار آب وفاضلاب قرار گیرد و یا از ۳۰ حلقه چاه غیر مجازی که در سطح روستا شناسایی شده است، پرآبترین آن برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته شود.
داود باتوانی مدیر آبفای بویین میاندشت هم با اشاره به اینکه آب یک ماهی است که در روستای قائم آباد جیره بندی شده است، گفت: برای تامین آب آشامیدنی روستا ۷ حلقه چاه حفر شد که متاسفانه همه این چاهها خشک شدهاند.