به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، همچنین حضور مستمر بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در کنار مردم، نمادی از همدلی و وحدت میان مردم و مسئولین ایران برای پیروزی در مقابل دشمنان این آب و خاک است.

مردم استان در اجتماع شب‌های اقتدار فریاد خون خواهی رهبر شهید را سر می‌دهند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و چهل و یکمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.