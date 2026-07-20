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اقشار مختلف مردم در مرکز استان خراسان شمالی برای حفظ تمامیت ارضی وطن، صد و چهل و یکمین تصویر از حضور مداوم خود را در میدان شهید بجنورد ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، همچنین حضور مستمر بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در کنار مردم، نمادی از همدلی و وحدت میان مردم و مسئولین ایران برای پیروزی در مقابل دشمنان این آب و خاک است.
مردم استان در اجتماع شبهای اقتدار فریاد خون خواهی رهبر شهید را سر میدهند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و چهل و یکمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.