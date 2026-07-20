به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا «سلام‌الله‌علیها» از آغاز ثبت‌نام گردهمایی مبلغان خبر داد؛ برنامه‌ای آموزشی و فرهنگی که با حضور مسئولان و فعالان عرصه تبلیغ و اربعین برگزار می‌شود.

این گردهمایی با هدف هم‌افزایی، تبیین مأموریت‌های تبلیغی و آمادگی مبلغان برای حضور مؤثر در عرصه تبلیغ اربعین برگزار می‌شود و معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهراحضور خواهد داشت.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، حجت‌الاسلام آمره مسئول قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم و خانم اصلانی، مسئول شورای بانوان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در پایان این گردهمایی، کتاب و کیف «زندگی با آیه‌ها» به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود.

گردهمایی مبلغان روز سه‌شنبه، سی ام تیر از ساعت ۸ تا ۱۲، در ساختمان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

مبلغان علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این برنامه از طریق پیوند http://forms.jz.ac.ir/f_۲۲۰ برای ثبت نام اقدام کنند.