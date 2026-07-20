رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، با تشریح چرخه سلامت و امنیت آزمون‌های سراسری، از اتخاذ تدابیر حفاظتی در سه مرحله «پیش از آزمون»، «حین برگزاری» و «پس از آزمون» خبر داد و تاکید کرد: فرایند طراحی، ارسال و برگزاری آزمون‌ها با رعایت دقیق استاندارد‌های امنیتی و نظارتی انجام می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا فولادوند در بازدید از نحوه اجرایی و قرنطینه سوالات آزمون نهایی، در تشریح روند گزینش طراحان سوال اظهار کرد: فرآیند طراحی از سه ماه پیش از آزمون آغاز می‌شود. نیرو‌های نخبه و توانمند از طریق دبیرخانه‌های دروس، سازمان پژوهش، معاونت متوسطه و مدیران کل استان‌ها شناسایی می‌شوند. پس از تجمیع لیست‌ها، استعلام صلاحیت این افراد توسط مرکز حراست با دقت انجام می‌گیرد تا طراحان نهایی انتخاب شوند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد حفاظتی در اعزام طراحان افزود: امسال برای ارتقای امنیت، پروتکل جدیدی تعریف شد؛ به‌گونه‌ای که تنها مدیر مستقیم طراح از ماموریت او مطلع است و حتی مدیران کل استان‌ها نیز از جزئیات و مقصد نهایی اعزام‌ها بی‌اطلاع هستند. تمامی هماهنگی‌ها توسط مرکز حراست و مرکز سنجش مدیریت می‌شود تا هیچ‌گونه ردی از طراحان باقی نماند.

فولادوند با تاکید بر اینکه طراحان ۵ روز پیش از آزمون وارد قرنطینه می‌شوند، گفت: در محل قرنطینه، تمامی وسایل شخصی جمع‌آوری و طراحان به‌صورت کامل بازرسی می‌شوند. مسئولیت امنیت ۲۴ ساعته این محل بر عهده تیم حفاظت است. جلسات توجیهی علمی نیز با حضور کارشناسان سازمان پژوهش و سرگروه‌های درسی به صورت تلفنی برگزار می‌شود تا هویت طراحان حتی برای این کارشناسان نیز فاش نشود. تاکید ما بر طراحی سوالات بر مبنای «راهنمای عمل» سازمان پژوهش است و هیچ طراح حق ندارد دیدگاه شخصی خود را بر محتوای علمی راهنما تحمیل کند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش درباره فرآیند ارسال سوالات تصریح کرد: برای هر آزمون سه مدل سوال (داخلی، افق‌های متفاوت، و ذخیره برای شرایط بحرانی) تهیه می‌شود. فایل‌های رمزنگاری‌شده حدود ۲۰ ساعت قبل از آزمون در مراکز ارسال می‌شوند، اما هیچ‌کس امکان دسترسی به محتوای فایل را ندارد. رمز فایل‌ها دقیقا در ساعت ۷:۲۶ صبح روز آزمون ارسال می‌شود. این رمز در کمتر از یک دقیقه به بیش از ۵ هزار حوزه در سراسر کشور می‌رسد تا فرآیند پرینت در قرنطینه حوزه‌ها آغاز شود.

فولادوند با تاکید بر اینکه تا امروز هیچ‌گونه افشای سوال پیش از آزمون رخ نداده است، اظهار کرد: اگرچه انتشار سوال حین آزمون توسط دانش‌آموزانِ خاطی (از طریق عکس‌برداری) گاهی ممکن است، اما شبکه واکنش سریع ما در سراسر استان‌ها فعال است. به محض ارسال عکس، حوزه و ناحیه متخلف شناسایی می‌شود. برای نمونه در مورد اخیر در مشهد، کمتر از ۴۴ دقیقه پس از شروع آزمون، فرد خاطی شناسایی، گوشی ضبط و مراحل قانونی با حضور تیم‌های حراست و سنجش انجام شد.

وی با اشاره به فرآیند‌های پس از آزمون خاطرنشان کرد: پس از برگزاری، پاسخ‌برگ‌ها اسکن و به مخزن مرکزی منتقل می‌شوند. علاوه بر بایگانی فیزیکی، برای پیشگیری از هرگونه نقص سیستمی یا تهدیدات سایبری، به‌صورت روزانه از تمامی اسکن‌ها نسخه پشتیبان تهیه و نگهداری می‌شود تا فرآیند تصحیح با امنیت مطلق و بدون وقفه انجام پذیرد.