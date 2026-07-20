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۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات کوتاهمدت برای تأمین سرمایه در گردش و نهادههای مورد نیاز واحدهای دامداری و مرغداری در شهرستان کاشمر تصویب شد.
کاظم قربانپور اظهار کرد: با بیان اینکه این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی تأمین میشود، افزود: حمایت از تولید، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در صنعت دامپروری، تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی، خرید دام پرواری و تهیه علوفه از مهمترین اهداف پرداخت این تسهیلات است.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۳ دامدار و ۱۱ مرغدار برای دریافت این تسهیلات به بانک عامل معرفی شدهاند و پس از تکمیل مدارک، تسهیلات به آنان پرداخت خواهد شد.
قربانپور با تأکید بر اینکه استمرار تولید از اولویتهای جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در تأمین نهادههای مورد نیاز دامداران و مرغداران، حفظ ظرفیت تولید و افزایش خودکفایی در تولید پروتئین دامی منطقه خواهد داشت.
وی درباره شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز گفت: دوره بازپرداخت برای واحدهای مرغداری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای دامداری حداکثر ۹ ماه تعیین شده و نرخ سود آن مطابق نرخ مصوب بانک، ۲۳ درصد است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل این طرح، ۷۰ درصد مبلغ تسهیلات برای خرید نهاده از تأمینکنندگان معتبر هزینه میشود و ۳۰ درصد نیز برای تأمین هزینههای جاری واحدهای تولیدی، به استثنای خرید خوراک، در اختیار متقاضی قرار میگیرد.