۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های دامداری و مرغداری در شهرستان کاشمر تصویب شد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: از مجموع تسهیلات مصوب، ۳۰ میلیارد ریال به بخش دامداری و ۹۵ میلیارد ریال به واحد‌های پرورش طیور اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

کاظم قربان‌پور اظهار کرد: با بیان اینکه این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی تأمین می‌شود، افزود: حمایت از تولید، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در صنعت دامپروری، تأمین نهاده مورد نیاز واحد‌های تولیدی، خرید دام پرواری و تهیه علوفه از مهم‌ترین اهداف پرداخت این تسهیلات است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۳ دامدار و ۱۱ مرغدار برای دریافت این تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند و پس از تکمیل مدارک، تسهیلات به آنان پرداخت خواهد شد.

قربان‌پور با تأکید بر اینکه استمرار تولید از اولویت‌های جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران، حفظ ظرفیت تولید و افزایش خودکفایی در تولید پروتئین دامی منطقه خواهد داشت.

وی درباره شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز گفت: دوره بازپرداخت برای واحد‌های مرغداری حداکثر ۶ ماه و برای واحد‌های دامداری حداکثر ۹ ماه تعیین شده و نرخ سود آن مطابق نرخ مصوب بانک، ۲۳ درصد است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل این طرح، ۷۰ درصد مبلغ تسهیلات برای خرید نهاده از تأمین‌کنندگان معتبر هزینه می‌شود و ۳۰ درصد نیز برای تأمین هزینه‌های جاری واحد‌های تولیدی، به استثنای خرید خوراک، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.